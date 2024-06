Maggioranza, un segnale di ottimismo il sì all'assestamento

"Dalla seduta del Consiglio Valle di oggi arriva un importante segnale di ottimismo per il futuro della comunità valdostana, per il suo sviluppo e per una concreta risposta ai bisogni dei cittadini". Lo affermano, in una nota, i gruppi consiliari di maggioranza Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti - Partito Democratico, Alliance Valdôtaine - Vallée d'Aoste Unie, Pour l'Autonomie, Stella Alpina commentando l'approvazione da parte dell'assemblea regionale del rendiconto generale 2023 e dell'assestamento al bilancio di previsione 2024.

In particolare l'assestamento del bilancio metterà a disposizione 294 milioni 233 mila euro destinati agli investimenti.

Tra gli interventi più significativi figurano i 14 milioni di euro per l'edilizia scolastica di competenza degli enti locali, gli 11,2 milioni di euro destinati all'Arer per il completamento degli interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, oltre che i 6,3 milioni del Fondo sviluppo e coesione, per la valorizzazione del Palazzo Cogne destinato allo studentato universitario, a cui si aggiungono 890 mila euro per gli edifici scolastici di proprietà regionale.

In ambito sanitario gli investimenti ammonteranno a 17 milioni di euro, di cui 15 milioni per il finanziamento dell'Ospedale di Comunità a Verrès. Inoltre, 6,3 milioni di euro saranno destinati per il rifinanziamento del fondo per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità da parte dei Comuni e con 18 milioni di euro saranno aumentate le disponibilità dei fondi di rotazione presso Finaosta spa per il finanziamento delle concessioni di mutui per interventi nel settore dell'edilizia residenziale e di mutui per il miglioramento energetico.

Con gli oltre 76 milioni di euro previsti in legge saranno resi possibili anche investimenti sugli impianti a fune e nei comprensori sciistici, 4,8 milioni saranno invece destinati alla costruzione della Maison de la Montagne che diventerà la nuova sede dei maestri di sci e delle guide alpine valdostane.

Inoltre, 4 milioni saranno destinati ai consorzi di miglioramento fondiario per interventi di efficientamento delle loro infrastrutture e rilevanti fondi sono stati allocati per la messa in sicurezza e il superamento dello stato di emergenza ad Aymavilles, Villeneuve, Bionaz e Oyace.

"L'approvazione di questo importante assestamento ci dà la certezza di aver lavorato con attenzione e puntualità verso i bisogni del nostro territorio, tenendo conto che oltre un terzo degli articoli del disegno di legge ha raccolto l'unanimità dei voti dei consiglieri presenti, situazione questa - aggiungono i gruppi consiliari di maggioranza - che rappresenta un importante riconoscimento del valore politico delle scelte compiute oltre che dell'efficacia dell'azione amministrativa che ha saputo costruire una manovra finanziaria robusta in grado di dare risposte puntuali ed efficaci che contribuirà in maniera significativa allo sviluppo socio economico della regione".





