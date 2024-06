Approvato assestamento bilancio, 294 milioni di avanzo

Con 19 voti a favore e 16 astensioni il Consiglio Valle ha approvato il rendiconto generale 2023 e l'assestamento al bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta per il 2024. Il testo si compone di 71 articoli. Tra i punti principali si evidenzia l'avanzo di amministrazione nell'esercizio 2023 che ammonta a 294.233.073,21 euro. La maggior parte delle risorse sono state destinate agli enti locali per la sistemazione di edifici scolastici e per il contrasto del rischio idrogeologico. Tra gli interventi più importanti spiccano la realizzazione dell'ospedale di comunità a Verres (15 milioni) e dello studentato nel Palazzo Cogne di Aosta (9 milioni).

La maggioranza - Union valdotaine, Alliance valdotaine, Vda Unie, Stella alpina, Partito Democratico-Federalisti progressisti - ha votato compatta a favore del provvedimento.

Pesanti le critiche sul documento dai banchi dell'opposizione, soprattutto riguardo all'avanzo di amministrazione definito "monstre".



