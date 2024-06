Assestamento bilancio, Testolin "dato risposte concrete"

"La volontà dell'Amministrazione è di dare risposte concrete alle esigenze del territorio con investimenti diretti a migliorare la sicurezza, le infrastrutture e il mondo della scuola. La sfida futura sarà quella di chiudere i bilanci a venire in maniera da rendere attrattivo il 'Sistema Valle d'Aosta' sia dal punto di vista dell'organizzazione dell'Amministrazione, sia da quello del lavoro che si sta concretizzando in maniera sempre più importante". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, replicando in aula alle critiche mosse dall'opposizione sull'assestamento di bilancio 2023.

"Nel complesso, le scelte fatte, sicuramente perfettibili, sono animate dall'attenzione ai bisogni dei valdostani - ha aggiunto - a cui non hanno fatto eco risposte alternative da parte dell'opposizione, a dimostrazione della bontà delle scelte fatte". Per l'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, "alla base di questo assestamento c'è una visione politica che consente di mettere in campo tutte le attività programmate, pur condividendo la necessità di raggiungere l'obiettivo di programmare di più e 'assestare' di meno. È necessario leggere il rendiconto ponendo attenzione al fatto che gli impegni si riferiscono al solo anno 2023 e non agli impegni differiti nel triennio e che aumentano in maniera considerevole la percentuale impegnata".



