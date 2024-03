Lega Vda, avviare un censimento sulla presenza di lupi

"Predisporre un censimento mediante l'utilizzo di visori termici notturni per la specie 'canis lupus' affinché il censimento dei lupi nel territorio regionale risulti essere il più preciso possibile e possa fornire i dati necessari per programmare le necessarie iniziative". E' quanto chiede il consigliere Christian Ganis (Lega Vda) in un'interpellanza che sarà discussa nella prossima riunione del Consiglio Valle.

Nell'iniziativa si ricorda che "l'Ispra dopo un monitoraggio durato diversi mesi a cavallo tra il 2020 e il 2021 ha rilevato che nel nostro paese la popolazione di lupo è cresciuta ed oggi è stimata intorno ai 3300 esemplari, 950 nelle regioni Alpine e quasi 2400 lungo il resto della penisola", evidenziando come sulle Alpi l'aumento sia stato più significativo. "Disporre di accurate stime delle popolazioni - si legge nell'interpellanza - può permettere di programmare efficacemente le azioni di controllo necessarie e di valutare quanto tali azioni siano state efficaci e che la ricerca di mostra che negli ambienti studiati, con uno sforzo accettabile, si possono ottenere stime precise al 20%. In Valle d'Aosta non si dispone di stime accurate, ma solo di numeri minimi della popolazione del canis lupus".



