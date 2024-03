Salute, Marzi in commissione illustra interventi 2024

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha audito l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dal Piano per la salute e il benessere sociale. Ad illustrare l'esito dell'audizione è stato - in una nota - il presidente della Commissione, Andrea Padovani (Fp-Pd): "Nell'anno intercorso tra il 2022 (data di approvazione del documento da parte della Giunta) e il 2023 (quando il Piano è stato definitivamente approvato dal Consiglio), è stata particolarmente sentita l'urgenza di adottare dei provvedimenti regionali su priorità strategiche e di sistema che potessero rispondere a quanto definito a livello di programmazione nazionale (Pnrr) ed europea (Next Generation Eu), sulle quali l'autonomia della Regione consente di attuare le modalità più idonee alle nostre esigenze territoriali. Da aprile 2022 sono stati quindi numerosi gli atti della Giunta che hanno iniziato a dare applicazione agli obiettivi del Piano, a migliorare i servizi e potenziare le possibilità di sviluppo e di assistenza del sistema di welfare regionale sul territorio".

"Tra gli obiettivi strategici assegnati e finanziati dal Pnrr e recepiti nel Piano - ha aggiunto Padovani -, l'Assessore Marzi ha evidenziato la realizzazione delle case di comunità e degli ospedali di comunità, lo sviluppo dell'assistenza domiciliare e della telemedicina. In particolare, ha sottolineato lo stato di avanzamento dell'ospedale di comunità al J.B. Festaz di Aosta e lo studio propedeutico per quello di Verrès. Tra gli atti di Giunta che caratterizzano maggiormente la programmazione, vi è infatti la riorganizzazione, a seguito dell'esperienza pandemica, dell'assistenza sanitaria territoriale, con il fine di ridefinire il ruolo dell'ospedale all'interno di una più ampia rete assistenziale sul territorio. L'Assessore ha anche evocato i finanziamenti nell'ambito del Pnrr per l'ammodernamento tecnologico e delle infrastrutture informatiche dell'ospedale (progetto "ospedale sicuro"). In tema di ammodernamento strutturale, grazie ad un accordo con il Ministero della salute, sono stati anche assegnati 8,2 milioni di euro per il rinnovo delle apparecchiature in uso alla Radioterapia e per la riqualificazione della Cardiologia all'ospedale Parini". Per quanto riguarda l'ambito sociale, l'Assessore - ha concluso Padovani - "ha ricordato i tre importanti atti programmatici triennali adottati nel corso del 2023, e in particolare il Piano regionale per la non autosufficienza 2023-2025 e il Piano regionale degli interventi e dei servizi a contrasto della povertà 2023-2025 (approvati dalla Giunta), nonché il Piano triennale degli interventi in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 2023-2025 (approvato dal Consiglio regionale). Dopo la loro approvazione hanno iniziato ad essere attuate le misure ivi previste, in un'ottica di forte integrazione con le politiche nei diversi ambiti, con particolare attenzione all'ambito della sanità e delle politiche del lavoro e della formazione.

L'Assessore ha comunicato che, a breve, la Giunta delibererà il Piano operativo annuale che indicherà le azioni del 2024, per le quali sono già previsti gli opportuni stanziamenti di bilancio".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA