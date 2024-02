Interventi idraulico-forestali, sì al piano in commissione

La terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole, in sede consultiva, sul Piano degli interventi per il triennio 2024-2026 del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

L'atto, approvato con cinque voti a favore (Av-Vdau, Fd-Pd, Uv, Rv) e due astensioni (Lega Vda, Pcp), è stato illustrato ai commissari dall'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, e sarà ora adottato in via definitiva dalla giunta regionale.

"Il Piano contiene gli interventi che saranno eseguiti in amministrazione diretta - specifica il presidente della commissione, Albert Chatrian (Av-Vdau) - nell'ambito della sentieristica, delle sistemazioni idrauliche, della forestazione e della manutenzione del verde pubblico, prevedendo l'impiego annuo di 66 operai idraulico-forestali a tempo indeterminato e l'assunzione di 350 operai idraulico-forestali a tempo determinato stagionale per 150 giornate lavorative".

"In continuità - ha aggiunto Chatrian - con il precedente Piano 2022-2024, vi è un'importante programmazione che andrà a beneficio della cura e del presidio del territorio, anche in un'ottica di valorizzazione turistica e ambientale, assicurando al contempo una significativa ricaduta occupazionale. Le risorse a disposizione per la sua attuazione sono di 12,5 milioni di euro per il 2024 e di 12,6 milioni annui per il biennio 2025-2026".



