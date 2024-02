Pcp, "dalla Lega una trasparenza strumentale sulla ferrovia Aosta-Ivrea"

"Il gruppo regionale della Lega sta facendo un circo mediatico perché due anni fa, nell'ambito dell'istruttoria per l'approvazione del progetto definitivo di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea-Aosta, era stata redatta, da parte di uno dei tanti organismi di cui si devono acquisire rilievi e pareri, una bozza di documento in cui si evidenziavano delle criticità e si ponevano delle domande su alcuni aspetti del progetto. E allora? Con questo vecchio reperto che cosa vuole dire la Lega? Che il progetto alla fine non è stato approvato? Che Rete ferroviaria italiana ha provveduto erroneamente ad appaltare i lavori? Che l'opera è in discussione? Che bisogna fermare i lavori? Che è meglio continuare a puntare su autobus e trasporto su gomma come si è sempre fatto?". Così in una nota le consigliere regionali di Progetto civico progressista, Chiara Minelli e Erika Guichardaz, replicano alle dichiarazioni fatte dal gruppo Lega nella conferenza stampa di venerdì scorso.

"Per quale motivo la quarta commissione del Consiglio regionale - aggiungono - dovrebbe prendere in mano le migliaia di pagine dell'istruttoria su un progetto che ha mosso i primi passi nel 2010 (data del progetto preliminare) per poi arrivare nel 2018 ad un aggiornamento del preliminare e poi al progetto definitivo e a quello esecutivo?" Secondo Pcp "la Lega valdostana, con la buona compagnia del capogruppo regionale dell'Uv, ha sempre criticato l'idea dell'elettrificazione della ferrovia, che pure è prevista dalla legge regionale 22/2016, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, e dal Programma strategico per la ferrovia approvato dal Consiglio nel 2019".

Per le due consigliere regionali "l'elettrificazione è un passo fondamentale per avere una linea ferroviaria moderna, è indispensabile perché tutta la vasta gamma di treni elettrici, che circolano in Italia ed in Europa, possa arrivare ad Aosta e per avere treni di adeguata capienza. Qualcuno afferma che elettrificare non basta, che bisogna anche raddoppiare la linea.

L'elettrificazione certo non è tutto, ma è il primo passo. Il raddoppio bisogna cominciare a farlo fra Ivrea e Chivasso, dove c'è un numero di treni circolanti più rilevante che fra Aosta ed Ivrea e quindi ci sono rallentamenti. Ben venga l'azione della Lega, se può reperire risorse per raddoppiare la Ivrea-Chivasso e per realizzare alcune tratte di raddoppio selettivo in Valle d'Aosta; ma boicottare un'opera approvata, finanziata e in corso di realizzazione è da irresponsabili".

Secondo Pcp "quanto alla tanto invocata "trasparenza" leghista, facciamo solo notare che mercoledì 28 febbraio ci sarà una riunione della quarta Commissione secretata, perché così hanno voluto i consiglieri della maggioranza e della Lega, raccogliendo la richiesta dei vertici di Cva. Non si può parlare in modo 'trasparente' del Piano strategico di Cva. Insomma una trasparenza a fasi alterne, a seconda delle circostanze".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA