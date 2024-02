Desertificazione commerciale in Vda, "la situazione è seria"

"La maggioranza e il Governo regionale sono consapevoli del fatto che la situazione è seria e che va affrontata con misure efficaci, concrete, mirate e che siano il frutto di studi approfonditi e condivisi con tutti i portatori di interesse e non di semplici tentativi mutuati da esperienze realizzate in realtà completamente diverse dalla nostra". Lo ha detto l'assessore regionale al commercio, Giulio Grosjacques, rispondendo in aula ad un'interpellanza sul contrasto alla desertificazione commerciale presentata dalla Lega Vda.

"Nel triennio 2021-2023 - ha aggiunto - è stata messa in campo la misura di aiuto sperimentale per gli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, per un totale complessivo di 2 milioni di euro erogati e 426 esercizi finanziati, di cui 25 di nuova apertura.

Questa forma di sostegno ha ottenuto il gradimento degli operatori, tanto che a partire da quest'anno è stata resa strutturale, con uno stanziamento complessivo di altri 2,1 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Inoltre, le imprese del settore commerciale potrebbero beneficiare in un futuro non così lontano delle agevolazioni fiscali e contributive derivanti dall'approvazione di una norma di attuazione in materia di fiscalità di vantaggio per l'istituzione di 'zone franche montane' e 'zone produttive speciali', così come individuate nella relazione illustrata dal Presidente della Regione alla prima Commissione consiliare"- "Abbiamo cercato, attraverso numerose iniziative, di proporre delle soluzioni alla crisi - ha replicato Christian Ganis (Lega Vda) - anche presentando una proposta di legge sui distretti del commercio. La legge Bersani che ha liberalizzato le licenze non ha certo favorito la ripresa, ma ora stiamo anche assistendo al problema del ricambio generazionale: occorre quindi cambiare passo, investendo di più sulle piccole realtà, rivedere la legge sul commercio, regolamentando anche la grande distribuzione, con il fine di valorizzare al meglio le nostre attività commerciali e tutto il tessuto economico valdostano".



