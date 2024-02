Arriva in aula lo scioglimento del Comune di Antey-Saint-André

Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno di 60 oggetti. L'assemblea sarà chiamata a esprimere parere sullo scioglimento del Consiglio comunale di Antey-Saint-André (ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale e dell'articolo 70 della legge regionale 54/1998 sul sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). La richiesta di parere è stata inoltrata dalla giunta regionale a seguito delle dimissioni di quattro componenti del Consiglio comunale, che non sono surrogabili in quanto mancano ulteriori candidati non eletti, e a fronte delle dimissioni già intervenute il 6 dicembre 2021 e il 1/o settembre 2023 di un consigliere e del vicesindaco, che fanno mancare il numero necessario per il funzionamento del Consiglio.

L'Aula dovrà designare due componenti supplenti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari oltre che i membri effettivi e supplenti della Commissione e della sottocommissione elettorale circondariale di Aosta.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte 18 interrogazioni, di cui tre del gruppo Forza Italia (attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; stato dell'arte della progettazione del tratto della strada statale 26 da Quart a Saint-Christophe; iniziative attivate nell'ambito del progetto regionale per la prevenzione del suicidio).

Quattro interrogazioni sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste (differenza di costi tra l'intervento di adeguamento della linea ferroviaria Chivasso/Aosta e quello della linea Potenza/Foggia; interlocuzioni con il comune di Aosta per garantire l'immagine e il buon svolgimento della Fiera di Sant'Orso; stato dell'arte dello studio propedeutico alla realizzazione dell'ospedale di comunità di Verrès; ritardo dell'Ausl nel raggiungimento dell'obiettivo Pnrr sull'assistenza domiciliare integrata) e sei del gruppo Progetto civico progressista (ipotesi di gestione della Maison du Val d'Aoste di Parigi; ritardo della pubblicazione sul sito della società Cervino Spa del bilancio al 31 maggio 2023; problematiche concernenti i lavori di rifacimento della saletta di ventilazione del tunnel del Gran San Bernardo; modalità di svolgimento delle prove linguistiche regionali per l'anno scolastico 2023-2024; situazione dei lavori dell'Alpenfauna Museum di Gressoney-Saint-Jean; mancata attivazione dell'assicurazione da parte dell'Ausl in ordine alla causa di risarcimento in favore di una coppia valdostana privata della potestà genitoriale).

Cinque sono invece le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain (stato dell'arte sulle problematiche che interessano i due trafori valdostani; notizie sul progetto 'Green hydrogen in Cogne' promosso dalla Cogne acciai speciali; lavori in corso d'opera in località La Grenade a Sarre nei pressi della Statale n. 26; informazioni sulle fasi 4 e 5 del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Parini; analisi dell'impatto da vibrazioni in fase di realizzazione dell'attività cantieristica dell'ospedale Parini).

Delle 26 interpellanze iscritte, sei sono state depositate dal gruppo Fi, sette della Lega, due del gruppo Misto, sei di Pcp e cinque di Rv. Il Consiglio discuterà anche otto mozioni.





