Concours Abbé Trèves, candidatures ouvertes jusqu'au 18 mars

Pour encourager les jeunes à s'exprimer et à créer en langue française, la section de la Vallée d'Aoste de l'Union internationale de la presse francophone (Upf), avec la collaboration du Conseil de la Vallée d'Aoste et le partenariat du Centre d'Etudes Abbé Trèves, lance l'édition 2024 du concours Abbé Trevès. Tous les jeunes qui résident en Vallée d'Aoste, âgés de 14 à 29 ans, peuvent participer envoyant un texte écrit, une vidéo ou un podcast sur le thème "Spontanément Valdôtain.e.s", qui veut faire émerger leur sentiment d'appartenance (ou non) au territoire et à la communauté valdôtaine.

Les jeunes qui opteront pour la vidéo pourrons utiliser leur smartphone et ne devront pas excéder les 10 minutes . De l'autre côté, ceux qui préfèrent l'écrit, leur récit devra être rédigé sous forme d'interview ou d'un article «classique» et avoir une longueur comprise entre 2.000 et 3.000 caractères (espaces compris).

L'œuvre la meilleure, entre vidéo et texte, sera récompensée par une dotation de 2.500,00 euro correspondant à une formation ou un stage (compris frais de voyage et d'hébergement sur place) dans un Pays francophone au choix du jeune primé.

Le candidatures doivent être envoyés à la Section de la Vallée d'Aoste de l'UPF à l'adresse info@upfvda.org avant le 18 mars 2024, dernier délai.

Pour tout renseignement: 337 1070867 ou info@upfvda.org.



