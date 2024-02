Protesta trattori, Carrel "massimo impegno per agricoltura"

"Il Governo regionale ha preso le sue posizioni sulle criticità che sono evidenziate dagli agricoltori e continueremo sul solco già tracciato, cercando di dare le risposte necessarie alle esigenze del settore e di mantenere il nostro territorio il più produttivo possibile. C'è da parte nostra tutto l'impegno e lo abbiamo dimostrato con i fatti. Proprio un anno fa abbiamo approvato in quest'Aula una mozione contro il cibo sintetico, siamo ancora oggi tutti pienamente d'accordo e continueremo a operare in questo senso".

Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata della Lega Vda sulle proteste degli agricoltori contro la Pac.

"Chi protesta ama la terra, ama la nostra terra. Sono contento di sapere che tutto ciò che si poteva fare a livello regionale sia stato fatto anche se mi pare che alcuni membri del suo Governo, sentendo la sua risposta, non fossero poi così convinti e contenti" ha replicato il consigliere Erik Lavy (Lega Vda).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA