Marquis, "problema casa molto delicato in Valle d'Aosta"

"Siamo di fronte a un problema molto delicato: ci sono 3.066 richieste in attesa del contributo e speriamo che possa essere erogato entro questo mese. È allarmante anche il numero dei nuclei con un Isee sotto i 7.500 euro. Nell'insieme, i dati evidenziano un trend socioeconomico preoccupante con aree in cui la povertà è più marcata rispetto ad altre zone del nostro territorio". E' quanto ha dichiarato il consigliere Pierluigi Marquis (Forza Italia), presentando in aula un'interrogazione sul bando per il sostegno alle locazioni.

"Entro il mese di febbraio - ha replicato l'assessore Carlo Marzi - saranno impegnate tutte le domande di contributo istruite positivamente, in quanto le risorse disponibili soddisfano interamente la domanda. Le istanze pervenute mediante la piattaforma online sono state 3.066 e i nuclei richiedenti l'accesso alla misura sono di fatto 2.944. Il numero di domande presentate è superiore a quello dei nuclei perché comprende più contratti di affitto stipulati da medesimi richiedenti nell'anno 2023. Di questi 2.944 nuclei, sono 2.893 quelli con domande validate a seguito delle verifiche effettuate sul requisito dell'Isee. In fascia A figurano 1.731 nuclei e 1.162 in fascia B. Sono 51 i nuclei non ammessi per non aver soddisfatto il requisito Isee, a causa del superamento del tetto fissato a 12.500 euro o per la mancata elaborazione dell'Isee".



