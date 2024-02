Giorno ricordo, Bertin "ora ragionamenti e non risentimenti"

"E' il momento che i ragionamenti prendano il posto dei risentimenti, avendo sempre a mente che i principi di dignità della persona, di rispetto dei diritti fondamentali dell'essere umano e dei diritti delle minoranze sono il fondamento dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, aprendo i lavori dell'Assemblea con la commemorazione del Giorno del Ricordo che ricorre il 10 febbraio.

"E' una giornata importante - ha aggiunto Andrea Manfrin (Lega Vda) - per ricordare le 10.000 persone che sono state infoibate, spesso legate con il fil di ferro e gettate in queste grotte, fatti morire di inedia se non finiti con le bombe a mano. Una tragedia italiana che va celebrata e che ha portato gli esuli di Istria e Dalmazia in tante parti del territorio, obbligati dai titini a lasciare le loro terre".



