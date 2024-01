Testolin, al via lavori nella galleria Côte de Sorreley

"E' in corso il processo di adeguamento infrastrutturale e impiantistico ai requisiti minimi di sicurezza e il progetto delle due gallerie è stato trasmesso a giugno 2023 al concedente ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Ottenuta l'approvazione, si potranno avviare i lavori di adeguamento delle gallerie Cȏte de Sorreley e Signayes entro la primavera del 2024 con ultimazione dei lavori prevista entro il 2025. Per queste due infrastrutture sono state implementate le misure di sicurezza temporanee minime per garantire, sino al raggiungimento del definitivo adeguamento infrastrutturale e impiantistico, l'innalzamento del livello di sicurezza nei confronti degli utenti e dell'infrastruttura garantendone il mantenimento in esercizio bidirezionale". Lo ha riferito il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo a una interrogazione del gruppo Lega Vallée d'Aoste sull'istituzione di una corsa unica nella galleria Côte de Sorreley, lungo il raccordo tra l'autostrada A5 e la strada statale 27. "Le misure di sicurezza temporanee minime - ha aggiunto Testolin - stabilite dalla norma prevedono, tra l'altro, l'interdizione al transito dei mezzi in regime Adr (trasporto merci pericolose) e la chiusura, in direzione Quart/Variney, della seconda corsia di marcia, con la conseguente imposizione del divieto di sorpasso a tutti i veicoli. È un disagio temporaneo che non ha causato significative perturbazioni alla fluidità della circolazione ma ha introdotto un oggettivo incremento della sicurezza secondo le previsioni della vigente normativa tecnica di settore".

"Il mistero - ha replicato Luca Distort (Lega) - non è ancora totalmente dipanato. Continuo a rimanere interdetto nel prendere atto che l'infrastruttura, costata diversi milioni di euro di soldi pubblici, funziona a metà perché si deve operare una revisione strutturale e impiantistica. Da mesi è interdetto l'utilizzo della corsia di sorpasso e faccio fatica a capire come queste norme di sicurezza trovino una spiegazione logica.

Come può un sorpasso in auto compromettere la sicurezza strutturale? Ricordiamo che questa via di raccordo ha funzioni importanti di decongestionamento del traffico, a beneficio di ambiente, qualità dell'aria, consumi energetici".



