Rinnovo Corecom, maggioranza va sotto su presidente

La maggioranza regionale è andata "sotto" sull'elezione del presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). E' stata eletta l'avvocato Elena Boschini (con 18 voti su 35) alla quarta votazione, mentre il nome proposto dalle forze che sostengono il Governo Testolin era quello dell'avvocato Valeria Fadda (che ha avuto 16 voti). La maggioranza ha quindi chiesto una sospensione per una riunione d'urgenza e i lavori riprenderanno alle 15. Il Consiglio Valle deve ora nominare i quattro componenti del direttivo sui quali occorre trovare un accordo. Lo scontro interno ha riguardato le diverse anime della maggioranza sul nome del nuovo presidente e in questa diatriba si è infilata l'opposizione che è riuscita a fare eleggere il proprio candidato grazie alla presenza di due "franchi tiratori".

Il Corecom - che ha sede nel Castello di Montfleury ad Aosta - è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nel campo della comunicazione.





