Pcp, "deserte le gare per acquistare bus a idrogeno"

"Anche la seconda gara indetta da Svap per l'acquisto di autobus a idrogeno da utilizzare ad Aosta è andata deserta e va così perso un contributo di un milione e 115.000 euro del Pnrr perché i tempi per l'utilizzo dei fondi sono scaduti. Diverso sarebbe stato l'esito delle gare se la Regione si fosse indirizzata verso l'acquisto di autobus elettrici, come richiesto dal Comune di Aosta". È quanto dichiara - come riportato in una nota - il gruppo Pcp in un'interpellanza che chiede di "rivedere totalmente l'indirizzo regionale sull'utilizzo dell'idrogeno, puntando all'uso in campo industriale, e in particolare per l'attività produttiva alla Cogne, e non in quello per il trasporto pubblico locale".

"Sulla questione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto pubblico - evidenziano le consigliere Chiara Minelli e Erika Guichardaz -, Pcp era più volte intervenuto mettendo in luce che non era adatto né per il trasporto ferroviario né per gli autobus e che bisognava invece puntare sull'elettrico, pensando piuttosto ad un utilizzo del vettore idrogeno in campo industriale. Non c'è stato verso, si è voluto approvare una assurda legge regionale, la numero18 del 2021, per l'uso dell'idrogeno in ferrovia, proprio quando stavano per partire i lavori di elettrificazione della tratta Ivrea/Aosta. La Giunta ha successivamente fatto una deliberazione, la 1570/2022, per indirizzare verso il trasporto pubblico su gomma l'utilizzo dell'idrogeno prodotto in Valle, se andrà in porto la costruzione dell'impianto per la produzione finanziato dal Pnrr".



