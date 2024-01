Danneggiato cavo seggiovia Cervinia, interrogazione Rassemblement

Rassemblement Valdotain interroga la Giunta regionale in merito al danneggiamento procurato ad un cavo di una seggiovia del comprensorio di Breuil-Cervinia. L'interrogazione sarà discussa nella prossima riunione del Consiglio Valle.

"Tenuto conto del fatto che tale danneggiamento pare causato da interventi terzi ed in tal senso la società Cervino Spa ha sporto denuncia agli inquirenti, e considerato il fatto che negli ultimi anni vi siano stati altri casi di danneggiamento e/o 'sabotaggio' ad impianti o mezzi da cantiere della Cervino Spa" Rassemblement chiede di conoscere: "quanti siano stati ad oggi i casi di danneggiamento e/o sabotaggio che hanno interessato impianti e/o cantieri della Cervino Spa ed in particolare se a questi abbia fatto seguito relativa denuncia agli organi inquirenti e quali ne siano state le conclusioni, quali tipologie di danno e/o sabotaggio siano stati accertati e a quanto ammontino le relative spese già sostenute o da sostenere per le riparazioni, e se la società Cervino Spa abbia provveduto a potenziare procedure e/o sistemi di sicurezza e prevenzione a seguito dei fatti intercorsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA