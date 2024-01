Superbonus, sì a risoluzione per fornire dati dei cantieri Arer

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità una risoluzione del gruppo Lega Vallée d'Aoste - così come emendata in accordo con l'assessore alle Opere pubbliche, Davide Sapinet - che impegna il governo regionale a presentare alle commissioni terza e quinta il numero di cantieri che usufruiranno del bonus 110%, il numero di quelli che usufruiranno solo del 70% e dei cantieri che saranno interamente a carico di Arer; ma anche il costo complessivo per Arer del mancato raggiungimento del bonus, e quindi i costi per la collettività per i progetti di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica a valere sulle agevolazioni fiscali del Dl rilancio 34/2020, oltre a un'analisi dei costi-benefici della riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica effettuato.

Il capogruppo Andrea Manfrin ha ricordato che "Arer ha posto in essere un progetto di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica sui suoi fabbricati avvalendosi del 'superbonus 110%'. È necessario comprendere quali cantieri e in che percentuale potranno fruire di questa agevolazione".

L'assessore Sapinet, nell'accettare la risoluzione, ha commentato: "Vogliamo fornire dati precisi e attendibili per fare le necessarie riflessioni nelle sedi competenti e siamo quindi disponibili a riferire in commissione consiliare".





