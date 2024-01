Lucianaz, 'prononciation erronée des localités dans les bus'

Le groupe Rassemblement Valdôtain a présenté une interpellation sur la prononciation erronée des noms des localités valdôtaines dans les autobus de lignes. "La défense de notre autonomie et de notre particularisme, que les membres du gouvernement ne manquent pas de célébrer à toute occasion, nous impose aussi - a dit le conseiller Diego Lucianaz - un travail de contrôle minutieux et continu à l'égard de cette question. En effet, la prononciation correcte de nos toponymes est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire.

Est-ce-que le gouvernement a la volonté d'intervenir à ce sujet?" L'assesseur aux Transports et mobilité durable, Luigi Bertschy, a assuré que "le gouvernement a la volonté d'intervenir à ce sujet. Nous ne sommes pas responsables du travail réalisé par la société de transport, mais nous avons la responsabilité politique de prendre en charge cette question.

Nous avons envoyé une lettre à la société pour rappeler le respect de notre toponymie en l'invitant à prononcer correctement les noms de nos villages".

Le conseiller Lucianaz s'est dit satisfait "pour l'engagement pris par l'assesseur à travailler pour améliorer la situation.

Nous poursuivrons notre action de contrôle, car nous ne pouvons pas accepter ce que nous considérons un véritable attentat à notre culture".



