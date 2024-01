Post shock di un docente ad Aosta, interrogazione di Pcp

Arriva in Consiglio Valle la vicenda seguita al post su Facebook con cui un docente del Liceo delle scienze umane e scientifico 'Regina Maria Adelaide' di Aosta diceva che avrebbe voluto dar "volentieri fuoco" a degli studenti. Con un'interrogazione a risposta immediata che sarà discussa durante la seduta di mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio, il gruppo Progetto civico progressista chiede infatti all'assessore al Sistema educativo, Jean-Pierre Guichardaz, notizie in merito a un eventuale procedimento disciplinare nei suoi confronti Sono state presentate anche altre quattro interrogazioni a risposta immediata. Il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiede conto della posizione del governo regionale in merito alle dichiarazioni del sindaco di Aosta sulla prova di francese nei concorsi della pubblica amministrazione. Il question time del gruppo Misto riguarda le prime valutazioni sul servizio sostitutivo con autobus della tratta ferroviaria Aosta/Ivrea.

Infine, i gruppi Forza Italia e Rassemblement Valdôtain hanno depositato due iniziative per avere informazioni sull'impatto dell'accesso massiccio al pronto soccorso dell'ospedale Parini durante il periodo natalizio e sulle misure straordinarie adottate.

Con questa integrazione all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 62 punti.



