Uv, solutions concrètes pour répondre à la communauté

"En 2023, la Vallée d'Aoste n'a pas été à l'abri d'une série de défis mondiaux, parmi lesquels la persistance de l'instabilité économique, les tensions géopolitiques et les changements climatiques, en devant également faire face à des défis locaux. Le groupe de l'Union valdôtaine a relevé ces problèmes en travaillant sur des solutions concrètes pour répondre à la communauté valdôtaine. Un travail partagé avec les autres groupes autonomistes de la majorité au Conseil régional". C'est ce qu'écrit le groupe Uv dans le rapport annuel du Conseil de la Vallée.

Selon le groupe "cette synergie a permis d'écouter et de prendre en compte aussi les forces minoritaires, assurant que les décisions prises soient représentatives de tous les Valdôtains. De cette façon, le groupe a promu une gestion inclusive et représentative des divers besoins et perspectives régionaux. Parmi les actions marquantes, l'Uv a entrepris une réorganisation de l'administration régionale visant à améliorer son efficacité et son attractivité et a garanti un soutien financier stable et à long terme aux collectivités locales, permettant une planification plus efficace et ciblée".

Dans le but de "créer les conditions pour la stabilité gouvernementale, nous avons présenté une proposition de loi pour la réforme de la loi électorale régionale, qui souligne l'importance d'un équilibre des genres dans les représentations politiques et d'une plus grande stabilité de décisions au sein du Conseil. En même temps, le groupe a travaillé à la relance de l'économie locale, avec une attention particulière aux sociétés participées, au développement du système montagne et à sa promotion touristique, à l'aménagement du territoire, à l'amélioration de la mobilité dans toute la région, à la mise en œuvre d'actions visant une plus grande durabilité environnementale. Autant d'efforts pour rendre la Vallée d'Aoste une destination touristique encore plus attrayante et promouvoir un développement économique durable".

Dans le domaine de la santé, "à remarquer l'approbation du Plan socio-sanitaire 2023-2025 pour une assistance territoriale intégrée qui part des besoins de nos petites communes de montagne. Le groupe a aussi soutenu des politiques pour simplifier l'accès aux aides pour les entreprises agricoles touchées par des calamités, établissant des critères pour l'attribution rapide et ciblée des subventions".



