Rassemblement valdôtain, pronti con le nostre azioni concrete

"Il 2024 sarà l'ultimo anno della XVI legislatura prima delle prossime elezioni regionali.

L'ultima chiamata per il Consiglio Valle di fronte ai problemi della nostra Comunità e anche per trovare una soluzione per quanto riguarda le riforme di cui il nostro Stato regionale ha bisogno da molto tempo. Comunità locali, sanità, amministrazione regionale, costo della vita, rapporti con lo Stato centrale rappresentano senza dubbio i temi principali. In questo contesto Rassemblement valdôtain sarà presente con le sue proposte concrete". Così il gruppo Rv - che si è costituito il 15 settembre scorso - nel rapporto di fine anno del Consiglio Valle.

"Nell'ambito di meno di un trimestre la nostra attività consiliare si è manifestata in 70 iniziative. In particolare, con riferimento all'attività ispettiva il gruppo ha presentato e discusso 26 interrogazioni, 19 interpellanze e otto mozioni.

Sono stati invece 18 gli ordini del giorno presentati su disegni e proposte di legge, di cui 15 nell'ambito dell'adunanza dedicata al Documento di economia e finanza regionale 2024-2026".

L'11 ottobre scorso il gruppo "ha presentato la sua prima proposta di legge riguardante 'Disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche urbane e zone franche di montagna in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste' destinata, in caso di approvazione, al Parlamento italiano. Un'azione concreta che vuole (finalmente) proporre una via di attuazione del tanto citato (e discusso) articolo 14 sulla Zona franca del nostro Statuto speciale. Una opzione sicuramente meno 'forte' di una norma di attuazione, ma che rispecchia l'agire politico che Rassemblement valdôtain intende fare proprio: quello della concretezza nell'ambito degli strumenti normativi e politici a disposizione. La scelta di presentare una proposta di legge statale in Consiglio Valle oltre a voler contribuire al dibattito locale in corso sul tema della zona franca con l'auspicio di poter condividere con altre forze politiche tale obiettivo, si propone di favorire l'avvio di utili interlocuzioni con lo Stato italiano sul tema".



