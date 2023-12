Pour l'autonomie, ci siamo occupati di tutelare il territorio

"Durante questi mesi di tenace impegno, ci siamo in primo luogo occupati della tutela del nostro territorio con due delibere riguardanti rispettivamente i consorzi di miglioramento fondiario e i cantieri forestali". Lo scrive il gruppo Pour l'autonomie nel rapporto di fine anno del Consiglio Valle.

"Con la prima delibera, abbiamo conseguito - sottolinea il gruppo - il risultato di veder modificati i criteri applicativi per la concessione dei contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle opere di miglioramento fondiario di competenza dei consorzi, delle consorterie e degli enti locali, estendendo l'ammissibilità del contributo per alcune tipologie di spesa che sinora erano escluse dal finanziamento". Mentre "con la seconda delibera, relativa anche alle sistemazioni idraulico-forestali e alla difesa del suolo, abbiamo raggiunto il triplice obiettivo di approvare il Piano degli interventi 2023-2025, di consolidare l'aumento delle giornate lavorative degli impiegati forestali da 140 a 150, di riprogrammare gli interventi già deliberati nel 2022 ma non eseguiti oppure non conclusi nei termini prefissati".

Inoltre "nella legge di variazione al bilancio di previsione 2023-2025, abbiamo ottenuto di inserire due provvedimenti di grande rilevanza: la concessione di un aiuto integrativo alle imprese zootecniche valdostane colpite dai rincari del costo delle materie prime; l'autorizzazione all'acquisto di un macchinario tecnico-scientifico - in sostituzione di quello ormai obsoleto - per i laboratori regionali ubicati presso la sede dell'assessorato all'Agricoltura. Grazie ad un accordo in via di definizione, abbiamo innalzato da 10 a 30 ettari la soglia minima annuale di nuovi impianti vitivinicoli, in modo che rispondesse alle necessità dei nostri viticoltori. Con forza abbiamo inoltre sostenuto l'importanza di incrementare le iniziative di promozione dei prodotti enogastronomici della nostra Regione, attraverso l'organizzazione di un numero sempre crescente di manifestazioni a carattere regionale e la partecipazione più assidua ad eventi di portata nazionale ed internazionale".

Infine "Augusto Rollandin è stato tra i fautori della legge per l'istituzione della figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, e nell'ambito della Commissione paritetica si è dedicato primariamente alle concessioni idroelettriche in scadenza nel 2029, oltre che all'equiparazione economica e previdenziale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta".



