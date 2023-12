Pcp, opposizione attenta ma costruttiva

"Il nostro gruppo, attraverso un'opposizione attenta ma costruttiva, ha lavorato con impegno, depositando ben 202 iniziative ispettive e propositive e due nuove proposte di legge, per la celebrazione dell'80/o anniversario della Resistenza, Liberazione e Autonomia e per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche (Cer)". Lo scrive il gruppo Pcp nel rapporto di fine anno del Consiglio Valle.

"Sul tema dell'energia Pcp ha inoltre presentato puntuali e articolate osservazioni al Piano energetico ambientale regionale (Pear), svolto un'azione costante sui rapporti tra Regione e Cva, sia per quanto riguarda gli indirizzi strategici sia per le politiche tariffarie, mettendo a disposizione il parere commissionato al professor Giovanni Maria Caruso, che ha confermato la necessità di strette interlocuzioni tra la Regione e Cva. Particolare attenzione si è data ad alcuni progetti edilizi controversi, a vari temi ambientali (Vda 'Fossil fuel free', Piano rifiuti, Parco Mont Avic), all'istruzione, alle politiche sanitarie e di sostegno alle persone con disabilità".

Inoltre "dopo la bocciatura del Consiglio, a gennaio, della richiesta di referendum consultivo sulla nostra proposta di legge in materia di riforma elettorale, abbiamo sollecitato invano, visti gli impegni presi, una bozza di norma da approvare in Consiglio almeno entro la fine del 2023. Stessa sorte per la legge contro le discriminazioni, da noi proposta, e ferma in Commissione da circa 20 mesi. Continueremo a lavorare con serietà e impegno e con l'atteggiamento forte e coerente che ci contraddistingue".

Il gruppo cita "esempi di scelte e progetti che" non condivide: "nuove o vecchie misure di sostegno al reddito (bon chauffage, reddito d'inclusione, bonus social e entreprises) non vengono reintrodotte aspettando indicazioni da Roma; la norma di attuazione per le grandi concessioni idroelettriche è in fase di stallo; in Commissione paritetica uno dei componenti di parte regionale nominato è consulente giuridico della presidente Meloni; per la riforma dell'istruzione tecnico-professionale (competenza primaria della Regione) si attende la proposta del Ministero; l'uso massiccio delle ruspe su ghiacciai, nuovi collegamenti intervallivi o mega edifici in alta quota continuano ad imperversare, nonostante le strategie per i cambiamenti climatici, i fondi per monitorare lo scioglimento del permafrost o le tante ricerche su acqua e ghiacciai". A ciò "si aggiunge la prassi di bypassare il Consiglio per decisioni importanti come l'avvio della progettazione tecnico-economica per il collegamento di Cime Bianche o la consegna di una bozza di riforma costituzionale alla premier".



