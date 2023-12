Presentata l'attività 2023 dell'Assemblea valdostana

E' stata presentata l'attività 2023 del Consiglio regionale della Valle d'Aosta durante la conferenza stampa di fine anno a cui hanno preso parte il presidente, Alberto Bertin, il vicepresidente Aurelio Marguerettaz e i consiglieri segretari Corrado Jordan e Luca Distort.

"Il Consiglio - ha detto il presidente Bertin - ha svolto un'attività particolarmente incisiva sulle tematiche istituzionali legate alla specialità valdostana con un'attività di studio e di riflessione, in una logica di rete anche con le altre assemblee regionali, sull'Europa, la rappresentanza, le peculiarità del nostro Statuto speciale, in primis funzioni prefettizie e zona franca. Siamo infatti consapevoli della necessità di coltivare il nostro particolarismo, sia al nostro interno, sia nei confronti delle altre realtà".

Nel 2023, che si è aperto con il cambio del governo regionale e la conseguente rinomina degli organismi consiliari, l'attività svolta dal Consiglio regionale è stata sostanzialmente in linea con quella del 2022. L'assemblea si è riunita 20 volte, per un totale di 81 sedute ordinarie, tre sedute straordinarie e 1.218 atti trattati. Sono state approvate 29 leggi, di cui 28 sono di iniziativa della giunta regionale e una risultante dal coordinamento tra un disegno di legge e una proposta di legge riguardante l'80/o anniversario della Resistenza, Liberazione e Autonomia.

Grande attenzione è stata dedicata ai temi della sanità e delle politiche sociali con l'approvazione di una serie di provvedimenti.

Il Consiglio si è ampiamente soffermato sulla materia del turismo: con l'intento di arricchirne l'offerta ha disciplinato gli affitti brevi per locazioni turistiche, ha introdotto la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna e ha rivisto l'imposta di soggiorno.

In tema di enti locali, sono state affrontate alcune emergenze - come quella del reclutamento dei segretari comunali - e al contempo è stato costituito un gruppo di lavoro, con il coinvolgimento del Consiglio permanente degli enti locali e coordinato dalla prima Commissione, che guarda in prospettiva ad una riforma complessiva del sistema, a fronte della sempre maggiore complessità della gestione amministrativa.

Sul fronte della riforma elettorale regionale, sono state depositate cinque proposte di legge dai vari gruppi consiliari: il confronto è in atto in vista di un pronunciamento da parte del Consiglio.

Sono stati trattati 689 atti ispettivi, di cui 51 question time, 276 interrogazioni e 362 interpellanze. Sono stati 285 gli atti di indirizzo discussi, di cui 82 mozioni, 9 risoluzioni e 194 ordini del giorno. Ne sono stati approvati 61 dall'Aula consiliare. L'Ufficio di presidenza si è riunito 24 volte approvando 105 deliberazioni. Le cinque commissioni consiliari si sono riunite 122 volte; 349 i soggetti sentiti in audizione.

Dall'approvazione della legge sull'Osservatorio regionale antimafia del 2022, in questo anno sono state realizzate molte iniziative di comunicazione e formazione rivolte alla cittadinanza e alla pubblica amministrazione. Grande attenzione anche quest'anno è andata alle giovani generazioni. È proseguita l'azione di sostegno alla cittadinanza consapevole e responsabile, sostenendo la partecipazione di giovani alle varie simulazioni parlamentari del mondo francofono, così come il supporto all'organizzazione del Conseil des jeunes valdôtains.

Ma anche la realizzazione del progetto 'Giovani ambasciatori della legalità': un corso che ha formato e informato giovani universitari affinché diventino dei veri e propri portavoce della legalità e le loro conoscenze saranno messe a frutto durante una serie di iniziative rivolte alle scuole secondarie della Valle d'Aosta.

Nel 2023, il Consiglio Valle ha organizzato, sostenuto e patrocinato 75 eventi, che hanno coinvolto tutto il territorio regionale.



