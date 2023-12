Covid, respinta mozione su "messaggio rasserenante"

In chiusura dell'ultima riunione del 2023 il Consiglio Valle ha respinto una mozione del gruppo Rassemblement Valdôtain con 19 voti contrari, cinque astensioni e 10 a favore. Il testo voleva impegnare la Giunta a "fornire la più completa informazione sui rischi che rappresenta ancora il virus Sars-Cov2 e quali siano le terapie idonee, con l'auspicio di trasmettere finalmente un messaggio conciliante e rasserenante sull'argomento". "La comunità valdostana ha vissuto un clima di forte contrapposizione tra i favorevoli e i contrari alla vaccinazione - ha detto Diego Lucianaz (Rv) - anche alla luce delle recenti inchieste giudiziarie in atto. È ancora un argomento tabù, molto divisivo e poco amato anche all'interno della Commissione consiliare, il cui Presidente, nonostante le mie sollecitazioni, sembra voler evitare di affrontare il tema. La soluzione a questa situazione passa necessariamente attraverso un'operazione di trasparenza e di informazione aperta nei confronti della popolazione che non può che partire dalle istituzioni".

"Ogni iniziativa ha dignità di essere rappresentata in questo Consiglio. La sanità valdostana è tuttora impegnata a combattere il Covid e, in tal senso, ha in campo personale, mezzi e risorse per rispondere adeguatamente alla situazione. Da sempre abbiamo operato a tutela di tutta la comunità senza divisioni e polemiche e in tal senso continueremo ad operare" ha replicato l'Assessore alla sanità, Carlo Marzi.



