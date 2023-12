Bertschy, "obiettivo riportare interesse a stare in montagna"

"Il tema della promozione della montagna è caro a tutto il Governo: negli ultimi anni abbiamo cercato di parlare non solo di sconti ma di progetti e prodotti per costruire una visione e una cultura della montagna, in particolare nei confronti dei giovani oltre che per tutte le fasce di età. L'idea è di riportare un interesse allo stare in montagna, non solo d'inverno ma anche d'estate". Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy rispondendo in aula ad un'interrogazione sugli incentivi per l'acquisto degli skipass presentata dalla Lega Vda.

"Sono state messe in campo una serie di iniziative - ha aggiunto - a partire dal progetto 'Sci…volare a scuola', lo stagionale per gli studenti sia per lo sci di discesa che per il fondo, gli sconti del 20% a favore dei residenti, da quest'anno lo stagionale per le piccole stazioni (sono circa 200 quelli venduti), la possibilità dello skipass feriale dal lunedì al venerdì. La nostra scelta politica è quella di indirizzare i giovani per costruirsi degli interessi professionali, sportivi, di svago in un'ottica di sostenibilità complessiva. Oggi, se stiamo cominciando a raccogliere dei frutti è perché stiamo facendo sistema insieme a tutti gli attori del comparto".

"Ben vengano tutte le iniziative e le strategie messe in campo per valorizzare al meglio la pratica dello sci - ha replicato Christian Ganis -, ma uno sconto è sempre il benvenuto. Infatti, lo stagionale sta diventando sempre più esoso, così come il costo medio di un giornaliero si aggira tra i 50 e i 55 euro, cui bisogna aggiungere le spese per il noleggio o l'acquisto di attrezzatura da sci. Tutto questo può incidere sul budget familiare: le famiglie valdostane, già messe a dura prova dalle difficoltà economiche dovute al caro vita e ai costi energetici, oggi mettono in ordine le priorità e non vorrei che per questo motivo lo sci diventasse un surplus".



