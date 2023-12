Tasse automobilistiche, approvata nuova gestione in Vda

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità le disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali. Il testo si compone di 14 articoli che rivedono le modalità gestionali delle tasse automobilistiche. "La necessità di rivedere tale disciplina - ha detto Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - deriva dal mutamento delle regole riguardanti la modalità di riscossione del tributo per effetto dell'introduzione dell'obbligo, posto in capo alle pubbliche amministrazioni, di incassare tutte le entrate tramite la piattaforma PagoPa".

È stato ritirato un ordine del giorno depositato sulla legge dal gruppo Lega VdA sulla possibile estensione delle esenzioni del bollo auto anche senza il requisito dell'adattamento del veicolo per determinati casi riguardanti le persone disabili.

Stefano Aggravi (Rv) ha rilevato "la stortura rispetto all'utilizzo del metodo obbligato di pagamento tramite PagoPa.

Laddove il pagamento è obbligato, non vedo il motivo per cui anche la commissione debba essere obbligata. Capiamo il fatto che ci sia un obbligo legislativo superiore, ma riteniamo necessario precisare il punto politico dicendo che sarebbe più corretto dare agli utenti la possibilità di utilizzare ogni metodo possibile".

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha replicato che "l'utilizzo dei pagamenti tramite PagoPa è un obbligo che deriva da una normativa nazionale alla quale ci siamo adeguati e sulla quale abbiamo chiesto informazioni, prendendo atto delle risposte. La dinamica degli aspetti commissionali avrebbe dovuto trovare una risposta nei meccanismi commerciali, che dovrebbero mettere in competizione diversi strumenti e quindi privilegiare quello che è più economico per l'utente, come avvenuto per esempio per le ricariche telefoniche. Nel tempo grazie anche alle iniziative delle associazioni dei consumatori, questo tipo di commissione è andata fortunatamente a scemare. Laddove possibile, invece, nel testo è stata eliminata tutta una serie di incombenze, soprattutto amministrative, che spesso costano addirittura di più della tassa richiesta".



