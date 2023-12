Più servizi con la Disability card, soddisfazione di Pcp

"Viva soddisfazione per l'approvazione della nostra proposta, che rappresenta un significativo passo verso il rispetto dei diritti e delle prerogative da offrire alle persone con disabilità e che contribuisce a migliorare il livello di inclusività della nostra regione". E' quanto esprimono le consigliere del gruppo Progetto civico progressista, Erika Guichardaz e Chiara Minelli, dopo il via libera al loro ordine del giorno che chiedeva di ampliare l'utilizzo della Disability card - prevista dal governo regionale per l'accesso al trasporto pubblico locale - ai servizi regionali offerti in ambito culturale, turistico, sportivo e ricreativo.

La proposta delle consigliere è stata discussa nell'ambito del confronto in Consiglio sulla seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023. La giunta regionale ha accettato l'ordine del giorno chiedendo di spostare i termini per l'attivazione della Carta alla fine del 2024 (la richiesta delle consigliere di Pcp era di farlo entro 90 giorni), in modo da poter espletare tutte le pratiche necessarie.

La Disability card è una tessera che permette l'identificazione dei soggetti con disabilità e l'accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo è di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità. La Carta permette l'accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto, non solo in materia di trasporti, ma anche di cultura e tempo libero.



