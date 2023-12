Lega Vda, "per la maggioranza gli Oss non sono da sostenere"

"Per la maggioranza gli Oss non sono da sostenere". Lo scrive su Facebook il gruppo della Lega Vda in Consiglio Valle dopo la bocciatura di un emendamento al bilancio regionale (che faceva seguito a un ordine del giorno sullo stesso tema) che chiedeva di estendere l'indennità di attrattività anche agli Operatori socio sanitari. "La maggioranza a guida Union e Pd - prosegue il post - dimostra così di non sostenere gli Oss, che al pari delle altre figure sanitarie meritano invece di essere valorizzate, e rimanda l'indennità a un'ipotetica contrattazione per adeguare i loro emolumenti che non si sa quando e come arriverà. Siamo convinti che le cose si fanno o non si fanno. Questa bocciatura non fa altro che dimostrare il disinteresse della maggioranza regionale nei confronti degli Oss".



