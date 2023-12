Forza Italia, "comportamento maggioranza inqualificabile"

"Il comportamento della maggioranza regionale è inqualificabile: i gruppi Union Valdôtaine, Federalisti Progressisti-Pd, Alliance Valdôtaine, Pour l'Autonomie e Stella Alpina, dopo aver bocciato la proposta di Forza Italia che tendeva ad assegnare l'indennità sanitaria per il triennio 2024-2026 a tutti gli operatori della sanità oltre che a tutto il personale dell'Ausl, sono usciti con un comunicato stampa fumoso e lontano dalla realtà". Lo dichiarano i consiglieri di Forza Italia, Mauro Baccega e Pierluigi Marquis, dopo la discussione degli ordini del giorno collegati alle leggi di bilancio della Regione.

"I numeri presentati in Aula - proseguono - hanno accertato che la legge sull'attrattività non ha funzionato, mentre forse è servita a trattenere qualcuno che voleva cambiare aria. La premessa da cui è nata la nostra iniziativa scaturisce dall'approvazione della legge di stabilità regionale 2022-2024 (35/2021) - che ha introdotto l'indennità di attrattività - e successivamente della legge 22/2022 che assegnava un'indennità di 350 euro lordi agli infermieri e di 800 euro ai medici. Fin da subito, pur sostenendo questi provvedimenti, il gruppo Forza Italia li aveva ritenuti incompleti e siamo stati chiari nelle nostre dichiarazioni su queste due leggi: ritenevamo infatti decisamente iniquo che l'indennità sanitaria temporanea andasse esclusivamente a dirigenti medici e infermieri, mentre noi crediamo che tutto il personale dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta debba essere coinvolto".



