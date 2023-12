Sanità, entro fine anno nuova legge sull'attrattività

La maggioranza regionale conferma "la volontà di portare all'attenzione del Consiglio regionale entro fine anno un disegno di legge sull'attrattività nel settore sanitario". Con tale provvedimento legislativo "si completa il percorso che la maggioranza regionale ha individuato e poi intrapreso per una valorizzazione complessiva delle professioni sanitarie e per un rafforzamento della presenza sanitaria sul territorio regionale". E' quanto si legge in una nota dei gruppi Union valdotaine, Alliance valdotaine-Vda Unie, Federalisti progressisti-Partito Democratico, Stella alpina e Pour l'Autonomie "per evitare sul tema eventuali strumentalizzazioni rispetto alla discussione in corso in Consiglio Valle sulla legge finanziaria regionale".

"A completamento della legge 22 dello scorso anno, che si rivolgeva ai dirigenti medici e al personale infermieristico, il nuovo disegno di legge - è spiegato nella nota - estenderà l'indennità a tutti i professionisti sanitari. Il provvedimento inoltre prevede l'indennità per il personale a tempo parziale, comprese le figure già incluse nella prima misura normativa".

"Da una prima valutazione sui benefici prodotti dal primo intervento normativo sull'attrattività - si conclude la nota - sono emersi dati positivi, sui quali vi è un costante monitoraggio da parte dell'Assessorato e da parte dell'Azienda Usl".



