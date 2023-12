Rollandin, "ora bisogna intervenire con azioni concrete"

"E' necessario arrivare a una soluzione graduale che consenta di raggiungere gli obiettivi previsti dal documento di bilancio. Il punto nodale della questione non è quello di lavorare sulla teoria: bisogna intervenire con azioni concrete finalizzate a portare beneficio a tutta la comunità valdostana nel più breve tempo possibile. Il bilancio affronta dei problemi reali e attuali che devono trovare soluzione immediata e su cui bisogna lavorare da oggi in avanti". Lo ha detto il capogruppo di Pour l'Autonomie, Augusto Rollandin, intervenendo in aula durante la discussione sulle leggi di bilancio.



