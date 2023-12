Restano, "troppi ritocchi nel bilancio, non è corretto"

"Troppi ritocchi dal Bilancio di previsione agli assestamenti". Analizzando il passato il consigliere del gruppo misto Claudio Restano invita la maggioranza "a non continuare sulla stessa strada, lasciando voci di bilancio a zero per poi riempirle in assestamento con decine di milioni. È una strategia che non è corretta rispetto a molte fasce di popolazione e ai consiglieri. Tutti devono avere contezza della previsione, di qual è il progetto, qual è l'indirizzo".

Restano ha evidenziato come "voci in assestamento hanno avuto importanti ritocchi, il turismo è passato da 25 milioni a 29.

Sui 2,5 miliardi rappresenta l'1,56% e mi sembra un po' poco per una regione che ha nell'industria turistica la maggiore regionale. Nei il turismo ha un peso specifico irrilevante, come l'elio nei palloncini che volano in aria".

L'assessore ai Trasporti Luigi Bertschy "ha visto un aumento in assestamento" fino "al 107% rispetto a quanto aveva in previsione. Un palloncino di piombo, esercita un vero potere sulla Giunta".

Conclude Restano: "Non mi permetto di dire che avete fatto male, ma si poteva fare diversamente, si poteva dare gambe alle sollecitazioni in commissione, si potevano ascoltare un po' le discussioni in questo consiglio. Il bilancio di previsione potrebbe portare molto lontano dalla realtà".



