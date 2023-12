Minoranza, "sconcerto per il silenzio della maggioranza sul bilancio"

"L'unica risposta di questo bilancio sta nel silenzio della Giunta". Lo scrivono in una nota i gruppi di minoranza in Consiglio Valle "alla luce di quanto avvenuto nel corso del dibattito sul bilancio di previsione e sulla legge di stabilità per il triennio 2024-2026", esprimendo "sconcerto per il silenzio e la fuga dal confronto tenuto da gran parte della maggioranza, in particolare dalla Giunta regionale, rispetto al documento più importante dell'anno per la nostra Regione".

"Questo bilancio, al di là dei roboanti annunci e delle aspettative formulate sin dalla sua presentazione, nei fatti nasconde molte spese 'obbligate' - specificano i consiglieri di Lega VdA, Rv, Fi, Pcp e Misto - su cui il margine di manovra e di autonomia di spesa è persino minore di quelli precedenti. Le risposte concrete alla comunità non passano necessariamente dai grandi numeri, bensì anche dalle riforme perennemente rinviate da questa maggioranza. Si pensi ad esempio a quanto avviene nella sanità valdostana dove, con più di 70 milioni di euro di spesa rispetto agli anni precedenti, le lunghe liste d'attesa e le mancate risposte permangono, in certi casi anzi peggiorano" "Il silenzio della Giunta, così come la rapida replica del Presidente, nascondono in realtà tutta la debolezza delle scelte e delle non scelte fatte - concludono - che pongono ancor più in evidenza l'ostinato tentativo di replicare metodi passati, che sono già stati giudicati nei fatti anacronistici, arroganti e inadeguati".



