Marquis, "mancano coraggio e approccio innovativo"

"La Valle d'Aosta è chiamata a grandi sfide ma non ci sembra che la Regione sia stata in grado di raccoglierle. Qui la pubblica amministrazione ha un ruolo rilevante più che in altre regioni, ma per gestire una situazione del genere ci vanno coraggio e un approccio innovativo nel metodo e nel merito che non riusciamo a leggere in questo bilancio". Lo sostiene il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, in Consiglio regionale durante la discussione sul Bilancio.

"Manca una visione degli obiettivi che si vogliono perseguire.

Abbiamo assistito alla narrazione di un pareggio di bilancio a 1,8 miliardi di euro ma le entrate di competenza ammontano a 19 milioni di euro in più rispetto a quelle dell'anno passato: il resto è dato dalla crescita del fondo pluriennale vincolato che è costituito da cifre già impegnate nello scorso esercizio e dalle partite di giro", prosegue Marquis.

Secondo Marquis l'amministrazione ha difficoltà a spendere: "Il fondo cassa è in crescita che dà la dimensione del problema: nel 2019 avevamo 219 milioni e oggi ce ne sono 770 milioni.

Aumentano le difficoltà dei valdostani alle prese con il caro bollette e affitti: non basta più il contributo previsto per le locazioni. Le famiglie si trovano in difficoltà, la povertà è in aumento".

Rispetto alla Sanità ci sono 70 milioni in più all'anno rispetto al 2021 "senza che si siano apprezzati dai cittadini risultati migliori nel servizio reso. Le categorie che rappresentano le imprese ci hanno detto che i loro iscritti non prevedono piani di investimento che vanno oltre al minimo necessario: significa che non c'è fiducia nel futuro, che non si intravede una politica economica chiara".

