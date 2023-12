Manfrin, "nel bilancio assente una forte impronta politica"

"Un bilancio iniziato male, con un confronto che ha coinvolto prima le parti sociali e soltanto dopo il Consiglio e le commissioni consiliari competenti, con una mancanza di riguardo dei rappresentanti dei cittadini che denota l'incertezza verso il futuro, dove quello che manca è la forte impronta politica, al punto che lo stesso presidente si è limitato ad elencare, come se lo avesse fatto un dipendente dell'assessorato finanze, le varie missioni con quello che contengono e finanziano, senza un acuto, senza una rivendicazione politica, quasi a riflettere il grigiore che questa maggioranza traballante, che tiene insieme tutto ed il contrario di tutto, dai comunisti imborghesiti ai moderati centristi, in un solo afflato". Così Andrea Manfrin, capogruppo della Lega Vda, ha commentato in aula le leggi di bilancio in fase di approvazione.

"Se dovessimo definire, con un tweet, questo bilancio - ha aggiunto - potremmo definirlo Bilancio di Shrodinger, ovvero un bilancio che contemporaneamente presenta risorse e non ne presenta, o meglio, ne presenta molte nel 2024, per poi andare a ridursi nel 2026. Si è parlato molto del pareggio a 1,8 miliardi, ne hanno parlato soprattutto i membri di questa maggioranza, quasi come se a fare la differenza fosse la cifra finale, e non, invece, l'allocazione di questa cifra, ovvero che cosa si intende fare con fondi che, alla lettura della documentazione, si assottigliano sempre di più. Non deve sfuggire, però, che gli aumenti di spesa di questi anni sono in diverse voci imputabili alle extra risorse del Pnrr ed è di tutta evidenza che certi totali si raggiungono anche con un grosso apporto di risorse non proprie, quindi con il già citato Pnrr e con i fondi europei, oltreché dall'inflazione che si dimostra, come ben sappiamo, un'arma a doppio taglio, e questo è quanto mai evidente se si guardano i picchi ridiscendere nel 2026".



