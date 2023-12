Cretier, "migliorare servizi per rendere vivibile montagna"

"Migliorare i servizi sanitari, scolastici e sociali significa rendere vivibile la montagna.

Questo Bilancio racchiude una serie di azioni positive che sono chiaramente leggibili, se vi è la volontà di farlo. Queste saranno tradotte in azioni per il raggiungimento di obiettivi sostenibili, come è nelle intenzioni di questa maggioranza autonomista-progressista. Nessuna legge è perfetta ma noi ci stiamo provando con una legge di bilancio concreta". Lo ha detto il Il capogruppo dei Federalisti progressisti-Partito Democratico, Paolo Cretier, nel suo intervento sulle leggi di bilancio.

"L'economia valdostana - ha aggiunto - è in crescita in vari settori, in particolare nell'edilizia, grazie anche al vituperato 110%, ai fondi Pnrr e agli interventi regionali messi in campo in questi anni con la concessione di mutui. Questo bilancio prevede sostegni mirati con investimenti in tecnologie e formazione, la copertura di organici del comparto unico, il sostegno all'efficienza degli enti, anche attraverso la formazione continua". Inoltre "stiamo completando la copertura del territorio con la rete tecnologica che porterà al collegamento delle residenze con ricadute positive sullo smartworking, aumentando anche l'attrattività locale per i giovani e i professionisti dei vari settori e, in particolare, della sanità".



