Violenza sulle donne, Consulta stigmatizza Consiglio Valle

"Il tema della violenza nei confronti delle donne è stato trattato con esternazioni minimizzatrici e atteggiamenti che indicano purtroppo una mancanza di consapevolezza delle cause che possono portare ad episodi gravi di violenza. Se infatti il rispetto tra le persone non si basa su una consapevolezza personale, gli episodi di violenza da verbali possono divenire fisici e sfociare in abusi e violenze conclamate". Lo ha scritto la Consulta regionale per le Pari opportunità al presidente del Consiglio regionale e a tutti i consiglieri in merito a quanto successo nelle ultime adunanze.

"Ci dispiace constatare che un Consiglio regionale che ha da poco approvato il Piano regionale di lotta alla violenza di genere non abbia piena coscienza di quanto l'educazione e quindi la prevenzione alla violenza, che passa attraverso azioni di sensibilizzazione prioritariamente presso i giovani, abbia un'importanza fondamentale per eradicare un fenomeno sempre più pesante anche nella nostra regione", prosegue la consulta.

Infine, si chiede al presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin "di voler far presente ai consiglieri regionali la nostra disapprovazione per il modo in cui è stato trattato un tema per il quale come Consulta regionale per le Pari Opportunità ci stiamo impegnando per fare in modo che la violenza scompaia dalle vite delle donne e degli uomini".



