Marzi, "ripresa al Parini l'attività chirurgica programmata"

"L'attività chirurgica programmata è ripresa questa mattina, con un giorno di anticipo rispetto a quanto preventivato". Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, in risposta al question time presentato dal gruppo Pcp in merito alla sospensione dei ricoveri programmati a causa del grande afflusso di pazienti in Pronto soccorso.

"Spesso le persone rimangono in Pronto soccorso perché non ci sono i posti nei reparti. Ora abbiamo 10 posti letto in Admission room e contiamo di arrivare a 18 entro fine anno", ha concluso Marzi.



