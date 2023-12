Da prestito sociale a Oss, dalla Lega sei emendamenti al bilancio

Trasferire 200 mila euro dei fondi Fami al prestito sociale d'onore, estendere l'indennità di attrattività alle oss, avviare un censimento delle cappelle votive e devozionali in Valle d'Aosta e aumentare i contributi agli studenti universitari nella fascia da 0 a 21 mila euro di Isee. Sono alcune delle iniziative presentate dalle Lega sul Bilancio regionale che sarà discusso a partire da oggi in Consiglio.

"Vorremmo rispristinare il prestito sociale d'onore e estendere l'indennità sanitaria alle Oss. Dal 2021 a oggi abbiamo perso 30 Oss, al netto dei reintegri. Vogliamo fare in modo che non vadano via", dice Andrea Manfrin che aggiunge "anche quest'anno abbiamo chiesto di ripristinare il bon de chauffage, per 5 milioni di euro". "Vorremmo la revisione dei parametri per gli assegni di studi agli universitari - aggiunge Raffaella Foudraz - perché a livello statistico il numero di giovani con un Isee fino a 22 mila euro è molto basso, pochi proseguono gli studi".

In tutto la Lega ha presentato 16 ordini del giorno e sei emendamenti.



