Aggravi, "bilancio dipenderà sempre di più da fonti terze"

"Il prossimo triennio ci porterà a vivere nella stagione dei bilanci sempre più corti e sempre più dipendente da fonti terze. Una condizione che deve e dovrà portarci a rivedere molte delle politiche e delle scelte sino ad oggi condotte, perché non si può più fare finta di nulla e continuare a pensare che le risorse complessive siano quelle di un tempo". Lo ha detto il consigliere Stefano Aggravi (Rassemblement valdotain), nominato relatore di minoranza delle leggi di bilancio in discussione in Consiglio Valle.

"La spesa pubblica - ha aggiunto - deve e dovrà essere anch'essa riformata, concentrando la propria attenzione in favore della continuità e relativa sostenibilità di quei servizi 'essenziali' e non delegabili che potrebbero patire maggiormente lo scenario delle entrate 'calanti'. La spesa per il personale del comparto pesa e peserà sulla spesa pubblica in maniera sempre più importante e questo deve portare necessariamente l'Amministrazione ad un cambio di passo, finanche, come già detto, a scelte coraggiose o radicali sul modello organizzativo e di gestione delle procedure di spesa per evitare che si generino inefficienze e mancato raggiungimento degli obiettivi programmatori. Non saranno anni facili e ci saranno scelte complicate da fare, la differenza, tuttavia, la farà la volontà di chi vorrà o non vorrà farle".



