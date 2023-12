Arrivano in aula le leggi di bilancio

Le leggi di bilancio della Regione Valle dì'Aosta sono al centro dell'adunanza del Consiglio Valle convocata da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre. In dettaglio l'Assemblea esaminerà la legge di stabilità regionale e il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026 (relatori Antonino Malacrinò per la maggioranza e Stefano Aggravi per la minoranza). L'Assemblea dovrà anche prendere atto di sette relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. All'ordine del giorno c'è anche la seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2023.

In merito all'attività ispettiva, sono state depositate sei interrogazioni (tre del gruppo Forza Italia, una del gruppo Lega Vda e due di Rassemblement Valdôtain). L'unica interpellanza è stata presentata del gruppo Forza Italia. Infine sarà discussa una mozione del gruppo Forza Italia volta ad impegnare il Governo a interloquire con il gruppo Cva per verificare la disponibilità a mantenere l'offerta relativa allo sconto del 40%.



