Bilancio e legge di stabilità, via libera da commissione

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole a maggioranza (astensione dei gruppi Lega VdA e RV) sulla legge di stabilità regionale e sul bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.

Il documento finanziario pareggia in 1.819 milioni per il 2024, 1.687 milioni per il 2025 e 1.594 milioni per il 2026. Le spese correnti previste, al netto del contributo al risanamento della finanza pubblica nazionale di 82,8 milioni, si attestano a 1.250 milioni di euro, mentre gli investimenti (pari a circa il 23% della spesa totale) superano i 374 milioni di euro nel 2024.

Dei due progetti di legge sono relatori Antonino Malacrinò (Fp-Pd) per la maggioranza e Stefano Aggravi (RV) per la minoranza. "Oggi abbiamo concluso l'iter in Commissione: un percorso che ci ha visti audire, oltre che la Giunta e i dirigenti regionali, anche le parti sociali, le associazioni di categoria e i vari rappresentanti del territorio. Le leggi di bilancio saranno portate all'attenzione del Consiglio convocato a partire da lunedì 11 dicembre" riferisce Malacrinò.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA