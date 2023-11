Trasporto pubblico, legge introduce nuovi sconti su tariffe

Il Consiglio Valle ha approvato all'unanimità un disegno di legge che modifica le norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Il testo si compone di tre articoli volti ad ampliare il campo delle agevolazioni tariffarie introducendo titoli di viaggio forfetari anche per il trasporto su gomma locale, in concomitanza con l'interruzione del servizio ferroviario tra Aosta e Ivrea per la realizzazione dei lavori di elettrificazione della tratta.

L'onere complessivo è determinato in 197mila euro per il 2023, 916mila euro per il 2024 e 788mila euro a decorrere dal 2025.

L'iniziativa è stata illustrata da Corrado Jordan (Av-VdAU): "Linquadramento della misura come agevolazione tariffaria la rende operativa anche con l'attivazione del nuovo sistema di bigliettazione previsto sul territorio regionale, in modo da promuovere l'utilizzo e sfruttarne le potenzialità e funzionalità. La finalità è quella di incentivare l'utilizzo dei sistemi di trasporto pubblico di linea, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia della mobilità pubblica, ridurre il traffico veicolare privato e promuovere obiettivi di sviluppo sostenibile: per questo motivo, non si pongono a priori limitazioni riferite al tipo di mezzo pubblico utilizzati (bus o treni), alla residenza o alla situazione reddituale e patrimoniale degli utenti".

"Viene poi prevista - ha proseguito - la possibilità di rimodulare in modo più ampio, ed eventualmente anche di incrementare, le agevolazioni a favore degli studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentino università, percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Anche la scelta di non limitare le agevolazioni ai biglietti di corsa semplice, per fare invece riferimento, più in generale, ai titoli di viaggio, è volta a consentire, in particolare per gli studenti universitari che viaggiano molto frequentemente, un'eventuale facilitazione sugli abbonamenti". "L'iniziativa - ha concluso Jordan - andrà pertanto nell'ottica di una migliore ed equa distribuzione delle risorse".



