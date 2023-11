Casinò, Consiglio sospeso e arriva convocazione Commissione

"Chiediamo che ci sia una convocazione della quarta commissione per la prossima settimana o quanto prima con due punti all'ordine del giorno: l'audizione dell'amministratore unico del Casinò e di Finaosta". Lo dice Stefano Aggravi in apertura dei lavori consiliari e a seguito di un articolo pubblicato su La Stampa di oggi in cui l'amministratore unico del Casinò, Rodolfo Buat dichiara che servono 40 milioni di investimenti per la Casa da gioco: "Non vogliamo allungare i tempi di un Consiglio già oberato dall'ordine del giorno ma sul tema della gestione e del futuro del Casinò, di cui leggiamo sui giornali, chiediamo l'impegno morale della commissione competente che si sta disinteressando di un tema che era 'à la une' nella scorsa legislatura".

"Condividiamo e provvederemo a programmare un'apposita commissione", ha replicato il presidente della commissione, Roberto Rosaire.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA