Torna "Prove generali - Il teatro va in montagna"

Torna la rassegna di nuova drammaturgia 'Prove generali - Il teatro va in montagna', giunta quest'anno alla sesta edizione. In programma anteprime nazionali e spettacoli per adulti e per il giovane pubblico. L'avvio della sesta edizione sperimenta la formula del fine settimana, proponendo un titolo per adulti e un titolo per il giovane pubblico: "week-end per innamorarsi del teatro a tutte le età".

La rassegna proseguirà fino alla primavera 2024, con un appuntamento al mese, sempre all'auditorium comunale di Morgex.

"Un appuntamento ormai immancabile, che offre un approccio interessante anche con il territorio", ha detto durante la conferenza stampa di presentazione il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. Infatti "è il teatro che va alla montagna, creando un luogo pubblico e coinvolgendo famiglie e bambini. Un aspetto molto interessante non solo per la Valdigne ma per tutta la regione".

La rassegna è curata da Palinodie compagnia teatrale, sotto la direzione artistica di Verdiana Vono e Stefania Tagliaferri.

I primi eventi in calendario per la programmazione adulti si terranno il 26 novembre (ore 18) con lo spettacolo 'Rimini' del gruppo Rmn e il 9 dicembre (18.30) con 'La cosa dei figli' di Giorgia Goldini. 'Taro il pescatore', il 25 novembre (ore 18) apre il cartellone dedicato ai bambini: allo spettacolo sono abbinate una visita e una degustazione alla troticultura di Morgex, azienda attenta all'impatto ambientale"; il 10 dicembre (ore 16.30) toccherà a 'Scimmiotto e Tripitaka' della compagnia Il mutamento.

"L'edizione numero sei - ha detto Vono - si prospetta come una rassegna nel vero senso della parola, dove ogni scelta di uno spettacolo è singola e corale nel dialogo con i titoli che abbiamo messo insieme, cercando di contagiare il pubblico con ciò che per noi è stato un innamoramento". Tagliaferri ha aggiunto: "Puntiamo a coinvolgere non solo la Valdigne, perché ci piace pensare che raggiungerla, almeno per una parte dei valdostani, equivalga a spostarsi da una parte all'altra di una grande città per andare a teatro".

Nella cornice della rassegna si svolgerà anche una giornata di studi del progetto Borderlands. La compagnia teatrale Palinodie, Karakorum Teatro di Varese e la compagnia 47/04 di Gorizia, dopo la prima tappa di studi effettuata lo scorso luglio in Slovenia, metteranno a tema "l'essere teatri di frontiera, alla ricerca di pratiche artistiche comuni che si svolgono sui confini".

Prove Generali è realizzata grazie al sostegno del Consiglio Valle e dalla Fondazione Crt, in sinergia con il comune di Morgex, in collaborazione con la Fondazione Natalino Sapegno, Risonanze Network e Borderlands - Teatri di frontiera.



