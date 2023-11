Approvato il Documento di economia e finanza regionale

Dopo tre giorni di dibattito, il Consiglio Valle ha approvato, con 19 voti a favore (Uv, Fp-Pd, Av-Vdau, Pla, Sa), due contrari (Pcp) e 13 astensioni (Lega Vda, Rv, Fi, Gm), il Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2024-2026.

Depositato dalla giunta regionale il 26 settembre 2023, il Defr definisce il contesto nel quale si svolge l'attività della Regione, con l'analisi della situazione economica e finanziaria internazionale, nazionale e regionale. Inoltre delinea il quadro, anche sotto il profilo finanziario, del bilancio di previsione e illustra gli obiettivi strategici per ogni singolo assessorato con la presentazione delle attività per il prossimo triennio, l'aggiornamento degli obiettivi dei Defr degli anni precedenti e indicando quelli nuovi. Infine, contiene gli indirizzi alle società a partecipazione regionale e agli enti strumentali e presenta le opere pubbliche che la Regione intende realizzare dal 2024 al 2026.

Contestualmente, l'Aula ha approvato 15 ordini del giorno dei 64 collegati al Defr, di cui cinque di Lega Vallée d'Aoste, due di Forza Italia, cinque di Rassemblement valdôtain e tre di gruppo Misto. I dodici emendamenti depositati sul Defr sono stati tutti respinti e uno ritirato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA