Chatrian, "documento perfettibile ma serio e ponderato"

"Siamo di fronte a un documento serio e ponderato, sicuramente perfettibile, ma che contiene tutti gli elementi necessari per dare le risposte giuste ai valdostani". Lo ha detto il capogruppo di Av-VdAu, Albert Chatrian, intervenendo in aula durante la discussione sul Documento di economia e finanza regionali.

Si tratta - ha aggiunto - di "un documento politico-strategico che parte dall'analisi della situazione socio-economica valdostana. In linea generale, gli indicatori nazionali mettono in evidenza i risultati positivi raggiunti dalla nostra regione: il registro delle imprese è aumentato tra la fine 2021 e i primi mesi del 2022 con iscrizioni che superano gli abbandoni; è proseguita la crescita positiva del trend occupazionale nel mercato del lavoro che si sta ulteriormente rafforzando con 55mila occupati, 3mila unità in cerca di lavoro e un tasso di occupazione superiore alla media nazionale di circa 9 punti".

"Stiamo poi lavorando anche sul calo demografico - ha proseguito - che sta colpendo tutto il continente europeo, cercando di calmierare la situazione, così come in ambito universitario vogliamo sostenere i più fragili che hanno voglia di continuare il loro percorso di studi e di crescita. La Regione, per altro, continua a non manifestare la necessità di ricorrere all'indebitamento grazie al margine positivo di parte corrente.

Nel settore agricolo abbiamo previsto misure complementari a quelle del programma di sviluppo rurale per dare delle risposte veloci e mirate al settore. Per quanto riguarda la sanità e i servizi sociali abbiamo approvato il Piano per la salute e benessere sociale e l'Atto aziendale: il Consiglio ha ultimato il suo compito e toccherà all'Azienda sanitaria dare corso a quanto previsto".

