Foudraz attacca il Governo, "caduta di stile sul bilancio"

"Il Governo regionale è incorso in una caduta di stile sul bilancio. E' importante darne informazione, è corretto, ma credo che sia altrettanto corretto informare tutti i consiglieri regionali per non svilire e umiliare la carica che stanno ricoprendo". Lo ha dichiarato in aula la consigliera Raffaella Foudraz (Lega Vda) in merito alla presentazione del bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta.

"E' strano che i tanti consiglieri che siedono in quest'Aula - ha spiegato - non abbiano contezza di un bilancio che influirà su scelte per il prossimo triennio.

Vorrei ricordare ai colleghi, siano essi di maggioranza che dell'opposizione, che spetterà a tutti noi analizzare, nelle varie Commissioni, questo importantissimo documento che poi dovrà approdare in aula consiliare nel mese di dicembre con l'eventuale approvazione dello stesso. Non è strano che i consiglieri regionali siano informati dalla stampa locale sui contenuti del bilancio? Non è altrettanto strano che questo atto non sia ancora visibile da parte dei consiglieri? E pensare che su questo atto da lunedì prossimo probabilmente inizierà l'iter nelle varie Commissioni consiliari".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA